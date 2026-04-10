Российских ученых пригласили в США для участия в «научной двадцатке»

Президент Национальной академии наук (НАН) США Марша Макнатт направила руководству Российской академии наук (РАН) приглашение подключиться к «научной двадцатке». Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в Telegram-канале.

«НАН США объявила о запуске работы «научной двадцатки» (Science20) под американским председательством в «Группе двадцати». Руководство Российской академии наук, традиционно представляющей нашу страну в данном общественном формате Г20, получило обращение президента НАН М. Макнатт с приглашением подключиться к профильному «двадцаточному» процессу», — написал дипломат.

Бердыев также сообщил, что в 2026 году запланировано проведение нескольких очных встреч и совещаний в формате ВКС, на которых обсудят разные направления международного научного сотрудничества и подготовят итоговый документ. Дипломат отметил, что по итогам деятельности «научной двадцатки» планируется принять совместное заявление, «нулевой» проект которого США намерены распространить в ближайшее время.

