Российских ученых пригласили в США для участия в «научной двадцатке»

Президент Национальной академии наук (НАН) США Марша Макнатт направила руководству Российской академии наук (РАН) приглашение подключиться к «научной двадцатке». Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в Telegram-канале.

«НАН США объявила о запуске работы «научной двадцатки» (Science20) под американским председательством в «Группе двадцати». Руководство Российской академии наук, традиционно представляющей нашу страну в данном общественном формате Г20, получило обращение президента НАН М. Макнатт с приглашением подключиться к профильному «двадцаточному» процессу», — написал дипломат.

Бердыев также сообщил, что в 2026 году запланировано проведение нескольких очных встреч и совещаний в формате ВКС, на которых обсудят разные направления международного научного сотрудничества и подготовят итоговый документ. Дипломат отметил, что по итогам деятельности «научной двадцатки» планируется принять совместное заявление, «нулевой» проект которого США намерены распространить в ближайшее время.

До этого сообщалось, что Россия планирует начать совместную работу с США и другими странами в ракетно-космической отрасли. В связи с этим Российскую орбитальную станцию было решено перенести на широты МКС, которая движется по орбите с наклонением 51,6° к экватору.

Ранее сообщалось, что выдающийся российский математик Григорий Перельман донашивает одежду умершего отца и экономит на еде.

 
Пасхальное перемирие с Украиной, атака на Волгоградскую область и подорожание товаров. Что нового к утру 10 апреля
