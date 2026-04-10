Сотрудник администрации Мариуполя задержан за передачу данных Украине

Силовики задержали сотрудника администрации Мариуполя за передачу Украинской стороне данных о российских военных. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ, передает РИА Новости.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

«Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Мариупольского муниципального округа», — говорится в сообщении.

Мужчину уже арестовали. Расследование продолжается.

Накануне сообщалось, что житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима по той же уголовной статье. Мужчину признали виновным в передаче украинской разведке секретных аудиофайлов, содержащих информацию о работе российских спецслужб. Помимо этого, установлено, что он также передавал украинской стороне записи радиообмена сотрудников охраны стратегически важного предприятия, расположенного на территории Краснодарского края.

Ранее жительницу Московской области осудили на 18 лет за госизмену.

 
