Мэй выразила соболезнования из-за гибели российских подводников

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования от имени британского парламента из-за гибели российских моряков-подводников в Баренцевом море, передает ТАСС.

«Я уверена, что вся Палата общин захочет выразить соболезнования семьям и друзьям погибших. Это был российский <...> аппарат, в котором люди погибли под водой», — сказала Мэй.

Ранее были опубликованы имена моряков-подводников, которые погибли на подводной лодке.

Официально списки погибших не публиковались.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.