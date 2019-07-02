Красноярский губернатор извинился за резкие слова

Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Наталью, которая и задала вопрос главе региона.

До этого стало известно, что жительница Канска поинтересовалась у губернатора, что будет с дорогой, если ее размоет в результате наводнения, и пришлют ли за жителями города вертолеты. Глава региона жестко ответил женщине, посчитав, что она «качает права».

По словам женщины, губернатор позвонил ей и извинился, отметив, что вопрос с дорогой будет решен.

«Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», — отметила Наталья.

Она также отметила, что считает инцидент исчерпанным и понимает, что резкие слова были сказаны на эмоциях.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова.