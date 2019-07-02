«Выстрел в ногу»: Госдума о решении Чехии по полетам из России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал решение Чехии по полетам из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого стало известно, что полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
По словам Морозова, Чехия поступила необдуманно, поскольку теперь она потеряет в деньгах, которые могли бы привезти российские туристы.
Он отметил, что цивилизованные страны обычно стараются обсудить какие-то проблемы или недопонимания и найти компромисс.
«Потому что если запрещать полеты наших авиакомпаний к себе, то это по сути выстрел в ногу», — подчеркнул Морозов.
Он пояснил, что Чехия является довольно востребованной страной среди туристов из России. И, к тому же, сейчас разгар туристического сезона, уточнил депутат.
Ранее «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Прагу из-за решения властей Чехии. Позже стало известно, что лоукостер «Победа» также приостановил полеты в Карловы Вары.