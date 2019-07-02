Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
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Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Как сообщают местные издания, он грубо ответил на вопрос жительницы.
Женщина спросила, что будет с дорогой, которую может размыть он наводнения и проживающих может отрезать от цивилизации. Она задала вопрос, будут ли в таком случае присылать вертолеты.
«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», — резко отрезал губернатор.
Усс добавил, если дорогу размоет, то ее восстановят.
Ранее в Канске был введен режим ЧС. От наводнения пострадали более 40 жителей, они были эвакуированы. В Иркутской области из-за паводков погибли как минимум пять человек.