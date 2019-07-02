Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.

Как сообщают местные издания, он грубо ответил на вопрос жительницы.

Женщина спросила, что будет с дорогой, которую может размыть он наводнения и проживающих может отрезать от цивилизации. Она задала вопрос, будут ли в таком случае присылать вертолеты.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», — резко отрезал губернатор.

Усс добавил, если дорогу размоет, то ее восстановят.

Ранее в Канске был введен режим ЧС. От наводнения пострадали более 40 жителей, они были эвакуированы. В Иркутской области из-за паводков погибли как минимум пять человек.