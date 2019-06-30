Эксперт назвал «фотосессией» встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына не была похожа на важную, а больше выглядела, как «фотосессия». Об этом рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, передает RT.

По мнению эксперта, Трамп просто хотел оказаться «первым» из американских президентов, кто ступит на землю КНДР. Также глава США планировал, что об этом напишут многие известные средства массовой информации.

Мухин добавил, что, в свою очередь, Ким Чен Ын захотел продемонстрировать, что он встречается с Трампом спонтанно и «без обязательств».

«Это просто встреча, которая не обременена никакими обязательствами друг перед другом», — отметил Мухин.

Он подчеркнул, что их встреча была совершенно бессмысленной и лидеры об этом знают.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Трамп завершили переговоры.