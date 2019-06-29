Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ

СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20. Видеозапись выложена на портале «Хабр аль-Аджиль».

На кадрах видно, как Трамп, идя к своему месту на саммите G20, слегка тронул за плечо наследного принца, который сидел к нему спиной.

В ответ на это Бен Сальман повернулся в ту сторону, откуда почувствовал хлопок, однако никого не увидел: Трамп, не задерживаясь, прошел дальше.

Тогда принц в недоумении повернул голову в другую сторону, где на него посмотрел и кивнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп разразился комплиментами в адрес саудовского принца.