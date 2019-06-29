Трамп серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает приглашение на юбилей Победы в мае следующего года в Москву, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Трамп заявил журналистам, что президент РФ Владимир Путин пригласил его на «поражение нацистов».

Отвечая на вопрос, планирует ли он ехать в Москву, Трамп ответил: «да».

«Я бы сказал, что серьезно рассмотрю это», — добавил Трамп.

Ранее Трамп в рамках встречи на саммите G20 назвал президента России Владимира Путина «прекрасным парнем».