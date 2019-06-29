Путин начал встречу с Меркель на G20

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Президент России Владимир Путин встретился с немецким канцлером Ангелой Меркель в рамках G20, передает РИА «Новости».

Отмечается, что немецкий политик появилась на переговорах в черных брюках и светло-розовом пиджаке. Лидеры обменялись рукопожатием, пообщались некоторое время, а затем продолжили встречу без камер.

Ранее СМИ сообщили, что немецкого канцлера Ангелу Меркель затрясло дважды за последние несколько дней. Многие люди беспокоятся о ее здоровье, а она ведет себя так, как будто ничего не произошло.