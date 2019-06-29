Си Цзиньпин подсчитал риски и выигрыши от сотрудничества с Трампом

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество и конфронтация сторон повлияет на обе страны. Об этом он сказал на полях G20 в японской Осаке, передает РИА «Новости».

По словам Си Цзиньпина, американская и китайская стороны выигрывают от сотрудничества и проиграют, если не смогут найти общий язык.

«Один основной факт не меняется... Сотрудничество и диалог лучше, чем напряженность и конфронтация», — отметил Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры.