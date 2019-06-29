Порошенко испугался встречи Путина и Трампа
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал состоявшуюся в Осаке встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа «очень тревожным звонком». Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, эта первая встреча, когда западные партнеры не позвонили и не проинформировали о встрече Киев.
«И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — заявил Порошенко.
Он добавил, что за последние пять лет «никому не пришло в голову» вести переговоры с российской стороной без участия Украины.
«Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами», — заметил Порошенко.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20.