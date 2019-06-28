СМИ узнали о двойном гражданстве кандидата от партии Зеленского
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Депутат от партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Куницкий, который баллотируется в депутаты, имеет двойное гражданство. Об этом сообщает «Пятый канал».
Как отмечается, политик является гражданином Украины и Израиля.
Причем, согласно конституции, на Украине можно иметь только одно гражданство.
Кроме того, по законодательству такое лицо не может заниматься государственной службой.
Однако сам Куницкий отвергает наличие у него гражданства Израиля.
В то же время, СМИ обратили внимание на видео из блога самого политика, в котором тот спорит с полицейским и называет свое место проживания в Израиле в городе Хайфа.
Ранее сообщалось, что Зеленского обвинили в госизмене.