СМИ узнали о двойном гражданстве кандидата от партии Зеленского

Депутат от партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Куницкий, который баллотируется в депутаты, имеет двойное гражданство. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как отмечается, политик является гражданином Украины и Израиля.

Причем, согласно конституции, на Украине можно иметь только одно гражданство.

Кроме того, по законодательству такое лицо не может заниматься государственной службой.

Однако сам Куницкий отвергает наличие у него гражданства Израиля.

В то же время, СМИ обратили внимание на видео из блога самого политика, в котором тот спорит с полицейским и называет свое место проживания в Израиле в городе Хайфа.

Ранее сообщалось, что Зеленского обвинили в госизмене.