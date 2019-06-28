«Знает, как заставить бояться»: британский журналист о Путине

Британский журналист Лаойнел Барбер, бравший у российского президента Владимира Путина интервью для издания Financial TImes, рассказал о своих впечатлениях после общения с ним, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин умеет видеть собеседника насквозь. В целом Барбер охарактеризовал Путина как спокойного и собранного человека.

Он заявил, что Путин может подколоть оппонента и «знает, как заставить тебя бояться».

Барбер рассказал, что в ходе разговора допустил ошибку и прервал Путина. При этом журналист убежден, что интервью прошло в дружелюбной атмосфере.

Ранее сообщалось, что Путин пошутил Барбером, который, по мнению лидера России, задавал ему много вопросов про религию и мировоззрение.