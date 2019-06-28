«Давайте извлекать уроки из прошлого»: Кремль о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в ходе саммита G20 в Осаке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, говоря о встрече двух лидеров, не следует спешить и забегать вперед.

«Давайте все-таки учиться, извлекать правильные уроки из прошлого и давайте не будем забегать вперед», — подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что в ходе беседы Путин и Трамп выразили намерение обсуждать острые вопросы.

Ранее Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа.