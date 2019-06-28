Кадыров согласился с мнением Путина о предателях родины

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, сообщают РИА «Новости».

Путин назвал предательство «самым мерзким преступлением, которое можно себе представить», сказав, что предатели должны понести наказание.

Кадыров согласился с мнением главы государства.

По словам Кадырова «предательство своего отечества, родины, государства вообще стоит в особом ряду», и должно быть наказуемо в самой жесткой форме.

Он заявил, что нужно привлекать к ответственности россиян, которые открыто критикуют свое государство. Глава Чечни добавил, что это предательство и измена.

Кадыров сказал, что Россия – великая держава, не подчиняющаяся чужой воли.

Ранее чеченский политик сделал заявление об отставке Евкурова.