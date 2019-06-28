Латвия нашла в Европе новый «Западный Берлин»

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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с «Западным Берлином». Об этом сообщает РИА «Новости».

Чиновник считает, что на Латвии, Эстонии и Литве Кремль якобы проверяет НАТО на готовность принимать решительные действия.

«Во многих смыслах, если вы посмотрите на балтийские государства, на Латвию, то мы — современный Западный Берлин», — заявил Пабрикс.

Он также вспомнил, что в период холодной войны Запад был готов защитить «клочок земли» Европы.

По мнению министра, Европа расслабилась и перестала развивать оборону своих границ. Он добавил, что НАТО вынуждено чаще осуществлять воздушное сопровождение российской авиации над Балтикой.

Ранее сообщалось, что российский корабль обнаружили военные Латвии у своих границ.