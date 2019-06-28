Трамп похвалил себя в твиттере, ожидая обеда на G20

Президент США Дональд Трамп, ожидая официального обеда с лидерами G20 в Осаке, решил высказаться в твиттере.

Первым делом он похвалил себя.

«Я нахожусь в Японии на G20, я хорошо представляю нашу страну», — заявил Трамп.

Следом он высмеял Берни Сандерса и Джо Байдена, которые участвовали в первых дебатах демократов.

«Но я слышал, что это был плохой день для Сонного Джо или Сумасшедшего Берни. Один — устал, другой — сумасшедший — так в чем же дело?» — написал Трамп.