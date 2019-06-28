Путин и Трамп обменялись парой фраз на G20

Российский лидер Владимир Путин обмолвился парой фраз с американским коллегой Дональдом Трампом перед началом первого рабочего заседания саммита G20, передает ТАСС.

Как отмечается, главы двух стран что-то сказали друг другу, когда шли на церемонию фотографирования.

Ранее стали известны детали предстоящей встречи Путина и Трампа.

Также Трамп заявил, что уверен в очень хорошем разговоре с Путиным. Он также сказал журналистам, что его переговоры с лидером России Владимиром Путиным это «не ваше дело». Помещение для переговоров выбрала американская сторона. В ходе переговоров лидеры, в частности, обсудят общее состояние двусторонних дел.