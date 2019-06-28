Путин прибыл на G20 в Японию

Российский лидер Владимир Путин прибыл на саммит G20 в Японию, передает РИА «Новости».

Как отмечается, самолет Путина сел в международном японском аэропорту. Его встретили российский посол в Японии, парламентский замглавы МИД Японии и мэр Осаки.

Вскоре в японской Осаке стартует G20.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в очень хорошем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он также сказал журналистам, что его переговоры с Путиным это «не ваше дело». Помещение для переговоров выбрала американская сторона. В ходе переговоров лидеры, в частности, обсудят общее состояние двусторонних дел.

Также было названы дата и время встречи Путина и Трампа.