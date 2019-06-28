Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился с просьбой к главе РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

Президент обратился к коллеге, чтобы российская сторона освободила украинских моряков, и они смогли вернуться на родину.

По словам Зеленского, семьи моряков очень хотят их увидеть.

«Верните детей родителям», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что задержанный в Керченском проливе украинец женился в СИЗО.

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.