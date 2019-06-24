Медведев заявил о готовности общения РФ с Западом в любом формате

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что отказ западных стран от общения с Россией является ошибочным решением. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление Медведев сделал после встречи с французским коллегой Эдуардом Филиппом.

По его словам, даже в советский период при сильных расхождениях форматы общения между СССР и западным миром «никогда не блокировались».

При этом он подчеркнул, что российская сторона спокойно к этому относится, добавив, что Россия готова к общению в любом формате.

«Вот как хотят наши партнеры продолжать это общение, мы так и будем. Мы готовы общаться в любом варианте», — отметил Медведев.

Ранее Медведев высказался о новых властях Украины.