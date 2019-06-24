Володин прокомментировал антироссийские протесты в Грузии

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал протесты, которые недавно прошли в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, ситуация в Грузии демонстрирует борьбу за власть радикалов.

Он уточнил, что радикалы использовали в своих целях нахождение российской делегации в Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Ранее сообщалось, что антироссийские протесты в Грузии возобновились.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.