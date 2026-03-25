Стали известны цели Израиля в конфликте с Ираном

Посол Израиля Бродский: цель войны с Ираном – уничтожение ядерного потенциала
Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что главные цели еврейского государства в войне с Ираном – уничтожение его ядерной программы и ракетного потенциала. Его слова приводит «РБК-Украина».

«На сегодняшний день есть две цели этой войны с точки зрения Израиля. Первая – уничтожить ядерную программу Ирана, сделать невозможным ее восстановление в ближайшие годы, а лучше – десятилетия. Вторая – уничтожить ракетный потенциал, не только сами ракеты, но также и пусковые установки, и производство ракет и дронов на территории Ирана», — рассказал Бродский.

Он также отметил, что смена режима «была бы желательной», и никто этого не скрывает. Однако с точки зрения Израиля этот сценарий не является целью войны с Ираном.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

