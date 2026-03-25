В Москве перекрыли движение транспорта

В центре Москвы ограничили проезд для автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Ленинском проспекте в районе дома 9 по направлению в центр», – говорится в публикации.

По данным канала, объехать перекрытый участок дороги можно через ТТК. В Дептрансе водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут.

До этого в Иркутской области Lada столкнулась с лесовозом. Инцидент произошел в Братском районе. На кадрах с места ДТП видно, что на проезжей части стоит поврежденный автомобиль: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер, отсутствуют стекла, а детали разбросаны по проезжей части и снегу. Рядом с Lada находится лесовоз, который в момент столкновения выехал за пределы дороги.

В результате произошедшего 67-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина, который в момент аварии был за рулем грузовика, не пострадал.

Ранее россияне на Chery Tiggo не выжили в ДТП с фурой.