Депутатов Рады окрестили «дармоедами»

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в эфире YouTube-канала «МаякUA» окрестила своих коллег «дармоедами».

По ее словам, парламентарии отказываются рассматривать нужные законы, поскольку без договоренностей с офисом президента Украине их все равно не вынесут на голосование. Скороход считает, что на голосование выносятся лишь те законопроекты, которые не вызывают противоречий.

«Мы вообще себя еще больше нивелируем и показываем дармоедами… Необходимые законопроекты просто валяются в комитетах», — сказала она.

Утром 24 марта Гончаренко рассказал, что в адрес депутатов Верховной рады поступают угрозы со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, 25 марта готовится «показательное избиение» нескольких депутатов Рады, а также провокации в правительственном квартале. Нардеп объяснил, что таким образом офис Зеленского хочет добиться, чтобы депутаты боялись и голосовали за все, что спускается сверху.

Позже около 60 депутатов Верховной рады отказались приходить на работу 25 марта из-за угроз, поступающих в их адрес.

Ранее в Раде сообщили о желании десятков депутатов сложить с себя полномочия.