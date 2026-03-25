Захарова сравнила Зеленского с бегущим за автобусом пассажиром

Захарова: втискиваясь в ЕС, Зеленский бежит за автобусом, прищемившим его руку

Президент Украины Владимир Зеленский своими попытками любыми способами «втиснуться» в Евросоюз (ЕС) напоминает пассажира, который бежит за автобусом, прищемившим его руку. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

»[Зеленский] пытается втиснуться в Европейский союз всеми способами, не мытьем, так катанием, хоть что-то, но просунуть в эту дверь. Пусть этот автобус уйдет и твою руку прищемит, но ты все равно будешь за ним бежать и кричать, что ты едешь в автобусе», — заявила она.

По словам дипломата, «самым шокирующим» является то, что украинский лидер, получая миллиарды в качестве помощи от ЕС, открыто угрожает одному из его лидеров.

В начале марта Зеленский принялся открыто угрожать Орбану на фоне решения Венгрии заблокировать выделение Европейским союзом (ЕС) кредита Украине в размере €90 млрд. В частности, глава государства предупредил, что сообщит адрес венгерского премьер-министра украинским военнослужащим, если тот продолжит блокировать транш.

Ранее Сийярто припомнил Зеленскому музыкальный номер с игрой на рояле без рук.