Катарская энергетическая компания объявила форс-мажор из-за войны против Ирана

QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам СПГ в связи с атаками Ирана
Катарская компания QatarEnergy объявила форс-мажор по некоторым долгосрочным контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ), в том числе для клиентов в Италии, Бельгии, Южной Корее и Китае, на фоне перебоев в производстве и поставках, вызванных войной США и Израиля против Ирана. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Форс-мажор — это пункт в договоре, позволяющий стороне освободиться от своих обязательств в связи с непредвиденными событиями. Нефтяные компании в Кувейте, Бахрейне и Ираке также недавно ссылались на форс-мажор.

Мировые энергетические рынки переживают кризис с тех пор, как 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана.

Телеканал отметил, что на прошлой неделе генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил, что иранская атака на газовый терминал Рас-Лаффан в Катаре уничтожила около 17% экспортных мощностей страны по производству сжиженного природного газа, что привело к потере годовой выручки в размере около $20 млрд и поставило под угрозу поставки в Европу и Азию.

Ранее Иран согласился на переговоры с США.

 
