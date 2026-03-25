В Индии заявили о готовности увеличить поток рабочих в Россию

Пизе: Индия готова направить больше трудовых мигрантов для работы в России
Индия готова отправить в Россию больше трудовых мигрантов, но это зависит от спроса российской стороны. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава департамента по вопросам миграционной политики и социального обеспечения индийского МИД Прашант Пизе.

По его словам, многие индусы сегодня хотят отправиться в Россию на заработки.

Какие бы навыки ни понадобились российской стороне, Индия готова устранить пробелы в квалификации, и, соответственно, если возникнет необходимость в специалистах разных областей, сможет направить в российские регионы нужных людей, рассказал Пизе.

Чиновник добавил, что в Индии немало талантливых рабочих, а также институтов профессиональной подготовки. Кроме того, в Индии есть институты, специально предназначенные для зарубежного рынка.

До этого агентство Bloomberg писало, что Москва обратилась к Нью-Дели, чтобы компенсировать нехватку рабочих в России за счет трудовых мигрантов из Индии.

В декабре 2025 года правительства РФ и Индии подписали соглашение о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого. Документ позволяет россиянам без ряда формальностей отправляться на работу в Индию, а индийцам — в Россию.

Ранее в ФСБ сообщили, что рабочих из Индии и Бангладеш в России стало в 1,5 раза больше.

 
