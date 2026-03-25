Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Белый дом ответил на вопрос о планах США свернуть «Эпическую ярость» в Иране

Военная операция США против Ирана продолжается, несмотря на открывшиеся пути для дипломатического урегулирования конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова приводит газета The New York Times (NYT).

«Пока президент США и его переговорщики изучают эту новую возможность для дипломатических контактов, операция «Эпическая ярость» продолжается без снижения интенсивности», — сообщила Левитт.

Она добавила, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты военные цели, обозначенные верховным главнокомандующим и Пентагоном.

В NYT отметили, что признаков скорого ослабления конфликта пока нет. По данным газеты, израильские должностные лица ожидают, что военные действия против Ирана продлятся еще несколько недель.

23 марта президент США сообщил, что на минувших выходных состоялись контакты между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, иранская сторона сама позвонила ему и предложила заключить сделку. Глава Белого дома подчеркнул, что это должна быть «хорошая сделка»: никаких больше войн, никакого ядерного оружия.

После этого американский лидер объявил, что приостанавливает удары по иранским энергообъектам на пять дней. Однако Иран опроверг информацию о переговорах. Президент страны Масуд Пезешкиан заявил, что США хотят выиграть время. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что у президента США произошел нервный срыв из-за ситуации с Ираном.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!