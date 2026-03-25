Объявлены дата и место прощания с депутатом Госдумы Юрием Швыткиным

Прощание с зампредседателя комитета Госдумы по обороне, депутатом от партии «Единая Россия» Юрием Швыткиным пройдет в Красноярске 27 марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Церемония прощания с Юрием Николаевичем начнется в 12:00 в БКЗ. Захоронят его на кладбище Бадалык на Аллее Славы.

23 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Швыткин скоропостижно скончался в возрасте 60 лет. Он отметил, что смерть депутата — невосполнимая потеря, и подчеркнул, что коллегам он запомнится как «скромный, отзывчивый и надежный товарищ». Причина смерти не раскрывается: еще недавно депутат активно выступал в СМИ и вел соцсети. Утром 23 марта Швыткин в своем Telegram-канале радовался победе в детском конкурсе своей внучки.

Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. За свои заслуги награжден тремя орденами Мужества, рядом медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть» и др. Также он был почетным гражданином Красноярска.

Ранее Милонов заявил, что ему не с кем будет шутить после смерти Швыткина.