Стало известно, кто чаще всего меняет работу

HeadHunter: работодателям сложнее всего удержать машинистов, механиков и сварщиков
Наиболее заметная текучка кадров в российских компаниях наблюдается среди производственного и рабочего персонала, тогда как сотрудники маркетинга, юристы и топ-менеджеры остаются на своих местах заметно дольше. К такому выводу пришли команды исследований hh.ru и сервиса кадрового ЭДО HRlink по итогам опроса российских компаний. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Самыми стабильными для бизнеса оказались специалисты в сфере маркетинга и рекламы: лишь 2% опрошенных компаний назвали текучку среди них выраженной. Схожая ситуация наблюдается у юристов, на которых указали 3% респондентов, а также у топ-менеджеров и руководителей высшего звена — 5%.

В то же время чаще всего работодатели сталкиваются с уходом производственного персонала. Речь идет о машинистах, механиках, монтажниках, сварщиках, слесарях и технологах — выраженную текучку в этой категории отметили 42% участников опроса. Почти так же часто компании теряют представителей рабочих специальностей, включая водителей, грузчиков, разнорабочих, упаковщиков и сортировщиков: этот вариант выбрали 40% респондентов. Кроме того, заметной остается текучка среди молодых специалистов и стажеров — 30%, а также среди специалистов по продажам и инженеров — по 21%.

В крупных компаниях проблема выражена сильнее всего именно в сегменте производственного и рабочего персонала. В организациях с численностью более 500 человек текучку среди производственных сотрудников отметили 57% респондентов, среди рабочих — 49%. В небольшом бизнесе с численностью до 100 сотрудников чаще всего уходят специалисты по продажам: на это указали 44% опрошенных. В средних и крупных компаниях показатель по этой категории оказался заметно ниже — 12% и 16% соответственно.

Большинство компаний сообщили, что в среднем сотрудники работают на одном месте от трех до пяти лет. Такой вариант назвали 35% респондентов. Чаще всего эту модель фиксировали в организациях со штатом от 100 до 500 человек, а также в крупных компаниях — 38% и 37% соответственно. Еще 25% участников опроса указали, что сотрудники обычно переходят к другому работодателю спустя один-три года. В 19% компаний люди остаются на одном месте от пяти до десяти лет, а в 14% — уходят раньше чем через год. Стаж работы более десяти лет характерен только для 3% компаний.

В малом бизнесе распределение оказалось более ровным. Так, в 23% небольших компаний сотрудники работают от года до трех лет, в 28% — от трех до пяти лет, а в 26% — от пяти до десяти лет.

Исследование также показало, что компаниям непросто удерживать молодых специалистов и стажеров — на это указали 27% респондентов. Сложности также возникают с инженерными кадрами, которых назвали 20% участников опроса, и со специалистами по продажам — 17%.

В опросе приняли участие почти 300 российских компаний.

