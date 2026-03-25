Тренер рассказала, помогает ли спорт побороть зависимость

Тренер Мальцева посоветовала тренироваться по вечерам для борьбы с лудоманией
/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Спорт может помочь человеку избавиться от зависимости, поскольку во время тренировок улучшается эмоциональный фон, а напряжение уходит. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева.

«Спорт действительно способен влиять на зависимость, причем ощутимо. Только тут сразу нужно убрать иллюзии. Тренировки сами по себе не вылечат человека, который серьезно зависим. Зато как дополнение к основному лечению они работают отлично и по вполне понятным причинам. Во время физической нагрузки в организме снижается острая тяга, выравнивается эмоциональный фон, падает тревожность. Человек физически выходит из той среды, где обычно срабатывают триггеры, и получает быструю здоровую награду вместо привычного допинга. Тело устает, голова проясняется, напряжение уходит. Это работает примерно по тому же принципу, по которому работает сама зависимость, только в обратную сторону. Триггер появился, тело получило нагрузку, состояние улучшилось. Петля замкнулась, но уже без вреда», — сказала она.

Мальцева отметила, что регулярная физическая активность снижает желание покурить, а также помогает уменьшить количество выпитого алкоголя, однако спорт должен стать лишь дополнением к медицинской помощи.

«С курением это особенно наглядно. Пик тяги к сигарете длится несколько минут. Если в этот момент человек выходит на быструю прогулку, поднимается по лестнице, садится на велотренажер, даже просто делает десять минут чего-то активного, желание закурить ослабевает заметно быстрее. Другое дело, что в долгосрочной перспективе одни только тренировки не гарантируют полный отказ от сигарет. Стандартная медицинская помощь все равно остается основой. С алкоголем ситуация похожая, но есть свои нюансы. Регулярные тренировки у людей с алкогольной зависимостью реально сокращают количество выпитого за день, снижают тревогу, улучшают общее физическое состояние. Но все это работает при одном условии. Человек тренируется систематически, а не раз в две недели по настроению. Те, кто ходит на занятия регулярно, получают заметный результат. Те, кто забрасывает через пару недель, не получают почти ничего. С другими веществами эффект тоже есть, но он проявляется больше в контроле тяги, чем в полном отказе от употребления. Это честный расклад, и его нужно принимать таким, какой он есть. Спорт помогает пережить пиковые моменты, когда хочется сорваться. Полностью убрать зависимость он в большинстве случаев не может», — добавила она.

Эксперт подчеркнула, что при лудомании тренировку нужно ставить на то свободное время, когда больше всего тянет к азартным играм. По ее словам, вид активности не важен — главное, чтобы человек получал от него удовольствие.

«Отдельная история с поведенческими зависимостями вроде азартных игр. Тут тренировка хорошо заполняет то самое вечернее время, когда обычно тянет открыть приложение букмекера или зайти в онлайн-казино. Заранее запланированная тренировка в «опасное» окно работает как физическая блокировка привычного сценария. Вид активности должен подбираться по одному простому критерию: человек будет это делать завтра, послезавтра и через месяц. Ходьба, плавание, бокс, танцы, обычный зал — все годится одинаково. Главная проблема длительных программ в том, что люди бросают. На старте мотивация высокая, а через пять недель от нее мало что остается. Поэтому выбирать нужно то, от чего есть удовольствие, а не то, что звучит правильнее», — заключила она.

Ранее тренер дал советы, как худеть, чтобы не обвисала кожа.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
