Стало известно, чем грозит банкротство супруга

Адвокат Иванова: долг по банкротству все чаще признают общим обязательством супругов
Долг по банкротству все чаще признают общим обязательством супругов. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Адвокатской палаты Москвы Галина Иванова.

«Если выяснится, что деньги, выведенные из компании или полученные в результате спорных действий, шли на нужды семьи, кредиторы могут потребовать взыскание и с общего имущества. Речь может идти, например, о покупке жилья, оплате обучения детей или дорогом отдыхе. Еще одна проблема касается попыток заранее защитить активы. Раздел имущества или брачный договор не всегда помогают. Если такие документы оформили незадолго до банкротства, суд может решить, что это была попытка спрятать имущество от кредиторов», — отметила Иванова.

По ее словам, даже в случаях, когда долг формально не признан общим, семья все равно может потерять имущество. Адвокат пояснила, что финансовый управляющий вправе выставить на торги общий объект целиком, например квартиру или земельный участок. Второму супругу в таком случае выплачивают компенсацию за его долю, но на практике цена продажи на торгах часто оказывается ниже рыночной, предупредила адвокат.

Иванова считает, что сегодня субсидиарная ответственность уже перестала быть личной проблемой только руководителя или собственника бизнеса. Чтобы снизить риски, она посоветовала заранее хранить документы о происхождении личных активов второго супруга, не смешивать семейные и бизнес-деньги и проводить аудит компании при первых признаках финансовых проблем.

«Банкроты рискуют не только личными деньгами и имуществом, но и благополучием своих близких», — заключила адвокат.

