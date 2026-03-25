СМИ назвали количество американских военных, пострадавших в ходе конфликта с Ираном

CNN: 290 военных США были ранены в ходе конфликта с Ираном
Alexandru Dobre/AP

Около 290 американских военнослужащих получили ранения с начала военной кампании США и Израиля против Ирана. Об этом сообщил телеканалу CNN представитель Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным CENTCOM, в течение недели ранения получили 90 человек. Из 290 раненых военнослужащих 255 вернулись к исполнению служебного долга, добавил собеседник канала. 10 военных пока остаются в тяжелом состоянии.

При этом 13 американских военнослужащих получили несовместимые с жизнью ранения, говорится в сообщении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее сообщалось, что американских десантников отправят на Ближний Восток.

 
