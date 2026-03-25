У стрелявшего по Ирану авианосца США выявили ряд проблем после пожара

U.S. Navy

У авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford после пожара нашли серьезные технические проблемы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ответственное за испытания оружия управление Пентагона.

«На американском авианосце, который покинул Ближний Восток из-за пожара, нашлись новые проблемы», — говорится в публикации.

Сейчас авианосец, который принимал участие в боевых действиях против Ирана, находится в порту на острове Крит в Средиземном море. Эксперты Пентагона выразили обеспокоенность из-за его состояния. Однако текущих испытаний недостаточно, чтобы оценить «оперативную пригодность» корабля и надежность его нескольких ключевых систем, включая систему запуска и восстановления реактивных двигателей.

По данным агентства, неясно, насколько Gerald R. Ford и другие корабли его класса могут обнаруживать, отслеживать и перехватывать вражеские ракеты и самолеты. Также неясно, как системы авианосца будут работать в условиях непрерывных взлетов и посадок.

О пожаре на атомном авианосце стало известно 12 марта. В Иране заявили, что американские военнослужащие якобы сами его подожгли, чтобы не воевать.

По информации газеты The New York Times, пожар начался в вентиляционном отверстии сушилки в прачечной и за короткое время распространился по судну. Возгорание тушили более 30 часов. Хоть инцидент и не представлял серьезной угрозы, условия на корабле стали хуже, поскольку моряки не могли стирать вещи. На тот момент авианосец находился в открытом море 10-й месяц.

Ранее турецкие рыбаки сняли на видео американский авианосец во время атаки на Иран.

 
