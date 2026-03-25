Россиянам напомнили о необходимости подать заявление на доплату к пенсии

Экономист Балынин: гражданам в марте нужно подать заявление на доплату к пенсии

Некоторым россиянам в марте следует подать заявление, чтобы им начислили доплату к пенсии. Это касается членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности, имеющих неучтенные данные, объяснил в беседе с RT кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, данным категориям граждан необходимо подать соответствующее заявление до 31 марта, чтобы размер доплаты с 1 мая был скорректирован.

Экономист также напомнил, что с 1 апреля в России на 6,8% проиндексируют социальные пенсии, также вырастут выплаты для тех, кому в марте исполнилось 80 лет.

«Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в неё надбавки за уход», — пояснил Балынин.

Таким образом, при страховой пенсии по старости в 36 091 рубль на декабрь 2025 года она сначала была проиндексирована в январе на 7,6% и выросла до 38 833,92 рубля. Но в случае 80-летия в апреле эта сумма вырастет до 49 832,47 рубля, пояснил эксперт на примере.

Пенсионные выплаты будут проиндексированы автоматически – для этого уже не нужно подавать никаких документов, подчеркнул специалист.

