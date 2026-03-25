Россиянам напомнили о необходимости подать заявление на доплату к пенсии

Экономист Балынин: гражданам в марте нужно подать заявление на доплату к пенсии
Некоторым россиянам в марте следует подать заявление, чтобы им начислили доплату к пенсии. Это касается членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности, имеющих неучтенные данные, объяснил в беседе с RT кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, данным категориям граждан необходимо подать соответствующее заявление до 31 марта, чтобы размер доплаты с 1 мая был скорректирован.

Экономист также напомнил, что с 1 апреля в России на 6,8% проиндексируют социальные пенсии, также вырастут выплаты для тех, кому в марте исполнилось 80 лет.

«Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в неё надбавки за уход», — пояснил Балынин.

Таким образом, при страховой пенсии по старости в 36 091 рубль на декабрь 2025 года она сначала была проиндексирована в январе на 7,6% и выросла до 38 833,92 рубля. Но в случае 80-летия в апреле эта сумма вырастет до 49 832,47 рубля, пояснил эксперт на примере.

Пенсионные выплаты будут проиндексированы автоматически – для этого уже не нужно подавать никаких документов, подчеркнул специалист.

Напомним, до этого Балынин в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что россияне могут получить пенсию 70 тыс. рублей, если отложат обращение за ней на 10 лет. По его словам, при этом конечное решение об использовании возможности увеличения страховой пенсии при более позднем обращении за ее назначением гражданин принимает абсолютно добровольно и самостоятельно, опираясь на параметры своей личной пенсионной стратегии.

Ранее экономист назвала условия получения пенсии для тех, кто ни дня не работал.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

