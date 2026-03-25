«Страшная авария»: в Ленобласти появились кадры с места массового ДТП

В Ленинградской области произошло массовое ДТП с бензовозом. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Страшная авария в Тосненском районе — на трассе А-120 столкнулись бензовоз, грузовик и легковушка. <...> Утечки топлива из бензовоза не произошло, водитель большегруза получил травмы — по нашим данным, он попал в реанимацию. Движение по магистрали было полностью перекрыто», – говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, полностью разбит капот и бампер, отсутствуют стекла, колеса, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На фото также заметно, что рядом находится грузовик, который в момент удара приземлился на боковую часть. По данным канала, водитель Kia получил травмы, несовместимые с жизнью.

