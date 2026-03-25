Обманутую мошенниками школьницу из Иркутской области сняли с поезда под Красноярском

Мошенники заставили школьницу выехать из родной Иркутской области на поезде, ее остановили в раноярском рае. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

Неизвестные позвонили ученице 11-го класса, выяснили ее паспортные данные, а затем назвались сотрудниками правоохранительных органов и заявили о якобы открытом уголовном деле. Девушку обвинили в финансировании запрещенных организаций и государственной измене, запугав возможными последствиями.

После этого злоумышленники предложили несовершеннолетней «реабилитацию» через роль внештатного сотрудника спецслужб, убедив подростка отправиться в соседний регион для выполнения секретного задания. На ее карту перевели деньги на билет и новую одежду, а девушку обязали докладывать назначенным «кураторам» о каждом шаге. Скрыв реальные планы, школьница сказала родителям, что едет к подруге, и села на поезд, направляясь в Кузбасс.

Однако сотрудники Абаканского линейного отдела МВД России и УФСБ по Красноярскому краю вскрыли мошенническую схему и организовали досмотр вагона, в котором ехала девушка, после чего сняли ее с поезда и вернули в семью.

