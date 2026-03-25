Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Обманутую мошенниками школьницу из Иркутской области сняли с поезда под Красноярском

Мошенники купили иркутской школьнице одежду и заставили покинуть родной регион
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Мошенники заставили школьницу выехать из родной Иркутской области на поезде, ее остановили в раноярском рае. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

Неизвестные позвонили ученице 11-го класса, выяснили ее паспортные данные, а затем назвались сотрудниками правоохранительных органов и заявили о якобы открытом уголовном деле. Девушку обвинили в финансировании запрещенных организаций и государственной измене, запугав возможными последствиями.

После этого злоумышленники предложили несовершеннолетней «реабилитацию» через роль внештатного сотрудника спецслужб, убедив подростка отправиться в соседний регион для выполнения секретного задания. На ее карту перевели деньги на билет и новую одежду, а девушку обязали докладывать назначенным «кураторам» о каждом шаге. Скрыв реальные планы, школьница сказала родителям, что едет к подруге, и села на поезд, направляясь в Кузбасс.

Однако сотрудники Абаканского линейного отдела МВД России и УФСБ по Красноярскому краю вскрыли мошенническую схему и организовали досмотр вагона, в котором ехала девушка, после чего сняли ее с поезда и вернули в семью.

Ранее петербуржец по указанию мошенников распилил чужой сейф в Кемерове и украл миллион рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!