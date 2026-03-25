Европейская комиссия передумала рассматривать полный запрет на импорт российской нефти из-за войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает итальянская газета L'AntiDiplomatico.

«Долгожданное предложение о полном и окончательном мазохистском запрете на импорт российской нефти», — говорится в статье.

По словам автора публикации, важно понимать, что кроме ситуации на Ближнем Востоке, на решение руководства Европейского союза повлиял существенный раскол между членами блока по вопросу импорта нефти.

Отмечается, что Венгрия и Словакия продолжают получать нефть по трубопроводу «Дружба» благодаря исключению, которое новый пакет антироссийских санкций должен был навсегда отменить.

На прошлой неделе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность того, что странам — членам ЕС разрешат вновь закупать российский газ. По ее словам, этого не произойдет, даже если в государствах региона возникнет физическая нехватка энергоресурсов.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЕС «стреляет себе в ногу», отказываясь от российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что Россия может покинуть европейский энергетический рынок и полностью переориентироваться на альтернативные рынки, если они будут признаны более привлекательными.

Ранее евродепутат заявил, что ЕС стоило заключить сделку с Россией.