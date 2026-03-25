Акции «Самолета» пробили новое «дно»

Акции «Самолета» обновили новый исторический минимум — 726 рублей за штуку
Акции девелопера «Самолет» обновили новый исторический минимум. Бумаги за время торгов на Московской бирже опустились до 726 рублей за штуку, хотя на старте размещались по 950 рублей. Это следует из статистики биржи.

Снижение во время торгов ниже уровня дебюта на бирже обычно воспринимается как негативный сигнал, поскольку показывает ослабление интереса со стороны покупателей и рост осторожности среди участников торгов. Предыдущий минимум был установлен 23 марта — 820 рублей за акцию. За год акции «Самолета» подешевели практически вдвое.

Подобное движение означает, что акции одного из заметных игроков российского девелоперского рынка оказались под сильным давлением. Давление на акции девелопера объясняется не только ситуацией вокруг самой компании, но и общим охлаждением строительного рынка. На сектор влияет жесткая денежно-кредитная политика, высокая стоимость заемных средств и более настороженное отношение инвесторов к компаниям с большой долговой нагрузкой. Дополнительным фактором стали февральские сообщения о возможном обращении за господдержкой: после их появления снижение бумаг «Самолета» заметно ускорилось.

Ранее сообщалось, что акции девелопера «Самолет» подешевели вдвое за год из-за просьбы о господдержке.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!