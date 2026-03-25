Врач рассказала, какие напитки помогут повысить работоспособность

Некоторые напитки, помимо традиционных тонизирующих кофе и чая, могут помочь взбодриться и повысить работоспособность. Об этом рассказала «Москве 24» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Так, например, одним из наиболее полезных считается какао, если приготовить его из натурального порошка. В нем содержатся флаванолы, которые улучшают кровоснабжение мозга. Напиток также способствует выработке дофамина, на фоне чего у человека повышаются настроение и работоспособность.

«Еще поддержать в течение рабочего дня способен чай мате. Он содержит матеин, теобромин и теофиллин – биоактивные соединения, стимулирующие центральную нервную систему. Благодаря им напиток оказывает мягкое тонизирующее действие, а также помогает выдерживать физические и эмоциональные нагрузки», — добавила Русакова.

Врач также посоветовала пить напитки с добавлением женьшеня, в котором содержится большое количество биологически активных веществ. Это позволяет улучшить память, концентрацию и снизить уровень стресса.

Международная группа исследователей из Mass General Brigham, Гарвардской школы общественного здравоохранения и Института Броуда до этого выяснила, что умеренное потребление кофе и чая может быть связано со снижением риска деменции и более медленным ухудшением когнитивных функций. В работе использовали данные более чем 131 тыс. участников двух долгосрочных проектов — Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-Up Study.

