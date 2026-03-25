Врач рассказала, какие напитки помогут повысить работоспособность

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач Русакова: чай мате и какао помогут повысить работоспособность
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые напитки, помимо традиционных тонизирующих кофе и чая, могут помочь взбодриться и повысить работоспособность. Об этом рассказала «Москве 24» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Так, например, одним из наиболее полезных считается какао, если приготовить его из натурального порошка. В нем содержатся флаванолы, которые улучшают кровоснабжение мозга. Напиток также способствует выработке дофамина, на фоне чего у человека повышаются настроение и работоспособность.

«Еще поддержать в течение рабочего дня способен чай мате. Он содержит матеин, теобромин и теофиллин – биоактивные соединения, стимулирующие центральную нервную систему. Благодаря им напиток оказывает мягкое тонизирующее действие, а также помогает выдерживать физические и эмоциональные нагрузки», — добавила Русакова.

Врач также посоветовала пить напитки с добавлением женьшеня, в котором содержится большое количество биологически активных веществ. Это позволяет улучшить память, концентрацию и снизить уровень стресса.

Международная группа исследователей из Mass General Brigham, Гарвардской школы общественного здравоохранения и Института Броуда до этого выяснила, что умеренное потребление кофе и чая может быть связано со снижением риска деменции и более медленным ухудшением когнитивных функций. В работе использовали данные более чем 131 тыс. участников двух долгосрочных проектов — Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-Up Study.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
