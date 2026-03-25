Депутаты предложили запретить увольнять мужчин во время беременности жены

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме внесли проект о запрете увольнений мужчин с беременными женами
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуму внесли в законопроект о запрете увольнять мужчину во время беременности жены. Об этом сообщил ТАСС.

Авторы инициативы — депутаты от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев.

Согласно действующему законодательству, запрет на увольнение по инициативе работодателя в РФ распространяется на беременных женщин, женщин с детьми до 3 лет, одиноких матерей детей до 14 лет (или инвалидов до 18 лет), а также сотрудников на больничном или в отпуске. Проектом предлагается распространить эти нормы на мужчин с беременными женами.

Кроме того, документ обязывает работодателей автоматически продлевать срок срочного трудового договора мужчинам на период беременности жен. При этом раз в три месяца работодателю необходимо будет предоставлять медицинскую справку, подтверждающую беременность.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что инициатива позволит семье чувствовать стабильность, не бояться потерять доход и спокойно готовиться к рождению ребенка.

Ранее россиянам рассказали, может ли начальник запретить телефоны на работе.

 
Теперь вы знаете
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!