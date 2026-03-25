Депутаты предложили запретить увольнять мужчин во время беременности жены

В Госдуме внесли проект о запрете увольнений мужчин с беременными женами

В Госдуму внесли в законопроект о запрете увольнять мужчину во время беременности жены. Об этом сообщил ТАСС.

Авторы инициативы — депутаты от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев.

Согласно действующему законодательству, запрет на увольнение по инициативе работодателя в РФ распространяется на беременных женщин, женщин с детьми до 3 лет, одиноких матерей детей до 14 лет (или инвалидов до 18 лет), а также сотрудников на больничном или в отпуске. Проектом предлагается распространить эти нормы на мужчин с беременными женами.

Кроме того, документ обязывает работодателей автоматически продлевать срок срочного трудового договора мужчинам на период беременности жен. При этом раз в три месяца работодателю необходимо будет предоставлять медицинскую справку, подтверждающую беременность.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что инициатива позволит семье чувствовать стабильность, не бояться потерять доход и спокойно готовиться к рождению ребенка.

