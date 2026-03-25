Россиянам объяснили, может ли руководитель уволить за поиск новой работы

Юрист Шайдуллина: сотрудника могут уволить за поиск новой работы
Сотрудника могут уволить с работы за рассылку резюме с корпоративной почты, а также регулярные опоздания из-за собеседований в процессе поиска нового места работы. Об этом «Москве 24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она отметила, что законодательство не запрещает работнику рассматривать новые вакансии в момент, пока он трудится на имеющейся должности. Однако заниматься поиском вакансий в рабочее время не стоит, поскольку оно предназначено исключительно для выполнения текущих задач. За это работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Эксперт уточнила, что такие случаи бывают редко, поскольку подчиненные обычно просматривают вакансии и сообщения исключительно через личный телефон, поэтому выявить нарушение довольно сложно.

«Если же работник имел неосторожность рассылать резюме с рабочей почты, использование которой в личных целях запрещено локальным нормативным актом, это, например, нарушает соглашение о конфиденциальности. Таким образом есть все шансы, что сотрудника привлекут к дисциплинарной ответственности, а при повторном нарушении уволят», — добавила Шайдуллина.

Помимо этого, в случае, если работник постоянно опаздывает, задерживаясь на собеседованиях, ему может грозить наказание в виде замечания или выговора, а после — увольнение, добавила юрист.

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого говорил, что отсутствие интернета и связи в рабочее время может обернуться дисциплинарным взысканием и даже увольнением. Однако в некоторых случаях сотруднику удастся избежать такой ответственности.

Ранее юрист объяснил, может ли работодатель уволить сотрудника за токсичность.

 
