Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, куда россияне отправятся на майские праздники

DedMityay/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян на майские праздники запланировали путешествия по стране, спрос на внутренние туры в этом году составил 73% от общего числа. Предпочтение путешественники отдают экскурсионным городам, мегаполисам и курортам, передает RT со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Самый большой интерес российские туристы проявили к Геленджику – спрос на это направление по сравнению с прошлым годом подскочил на 34%. Интерес к Краснодару вырос на 11%, к Казани – на 9%.

Тройку самых популярных направлений для путешествий в мае 2026 года возглавил Петербург, далее следует столица Татарстана, третье место заняла Москва. В топ-10 также вошли Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Ярославль, Волгоград, Кисловодск и Зеленоградск.

Аналитики подсчитали, что в среднем россиянам обойдется одна ночь в отеле в 6,5 тыс. рублей, что на 5% превышает стоимость прошлого года.

Напомним, в этом году отдых в начале мая будет не таким продолжительным, как обычно. Поэтому многие россияне наметили отпуск между двумя праздничными датами, чтобы полноценно отдохнуть. «Газета.Ru» собрала бюджетные варианты поездок по России и за рубежом, а также выяснила, на чем можно сэкономить, планируя путешествие, подробности — в материале.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!