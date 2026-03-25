Стало известно, куда россияне отправятся на майские праздники

RT: в мае россияне поедут в Геленджик, Сочи и Казань

Большинство россиян на майские праздники запланировали путешествия по стране, спрос на внутренние туры в этом году составил 73% от общего числа. Предпочтение путешественники отдают экскурсионным городам, мегаполисам и курортам, передает RT со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Самый большой интерес российские туристы проявили к Геленджику – спрос на это направление по сравнению с прошлым годом подскочил на 34%. Интерес к Краснодару вырос на 11%, к Казани – на 9%.

Тройку самых популярных направлений для путешествий в мае 2026 года возглавил Петербург, далее следует столица Татарстана, третье место заняла Москва. В топ-10 также вошли Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Ярославль, Волгоград, Кисловодск и Зеленоградск.

Аналитики подсчитали, что в среднем россиянам обойдется одна ночь в отеле в 6,5 тыс. рублей, что на 5% превышает стоимость прошлого года.

Напомним, в этом году отдых в начале мая будет не таким продолжительным, как обычно. Поэтому многие россияне наметили отпуск между двумя праздничными датами, чтобы полноценно отдохнуть.

