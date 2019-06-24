Климкин угрожает России «новой волной давления»

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Глава украинского МИДа Павел Климкин пообещал российской стороне «новую волну давления», если Москва не вернет украинских моряков и корабли. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам министра, в случае бездействия России после 25 июня начнется оказание давления.

«Оно будет краткосрочным, поскольку нам нужно добиться результата», — заявил Климкин.

Он добавил, что будет осуществляться и среднесрочное давление. Оно может привести в ограничению военной и морской активности России.

Ранее Климкин назвал «разведкой боем» провальный визит Зеленского в Европу.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.