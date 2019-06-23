Победитель на выборах мэра в Стамбуле отреагировал на свой успех

Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу, побеждающий на выборах мэра Стамбула, отреагировал на свой успех. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он надеется, что сможет сработаться и сотрудничать с главой Турции Тайипом Эрдоганом.

«Уважаемый господин президент, я бы хотел работать с вами», — обратился Имамоглу к Эрдогану.

Он сказал, что ждет встречи с лидером и хочет обсудить проблемы, в частности, с транспортом в городе, с беженцами или с возможными землетрясениями.

«Мы бы хотели предоставить вам наш план действий», — заключил Имамоглу.

Ранее сообщалось, что Эрдоган поздравил победителя на выборах мэра Стамбула.