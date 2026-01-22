Маск оценил возможность победы человечества над старением

Наука сможет победить старение человека после выявления его фундаментальных причин. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет ТАСС.

«Я думаю, когда мы выясним, что вызывает старение, мы обнаружим, что это невероятно очевидно и это не какая-то тонкая вещь», — сказал Маск.

Основатель компаний Tesla и SpaceX отметил, что все клетки человеческого организма стареют практически с одинаковой скоростью, что указывает на наличие общего биологического процесса.

По словам Маска, он никогда в жизни не видел человека со старой левой рукой и молодой правой.

Предприниматель добавил, что пока не изучал глубоко этот вопрос, однако считает, что природа старения указывает на существование конкретного и понятного механизма, который в перспективе может быть взят под контроль научными методами.

В сентябре 2025 года отец Илона Маска Эррол рассказал, что хочет заняться исследованиями в области долголетия на фоне растущего интереса людей к продлению жизни. Он рассчитывает, что в результате таких исследований удастся увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет. Эррол напомнил, что до 1914 года европейские женщины в среднем жили до 39 лет, а сегодня — до 87 лет.

Ранее Международный валютный фонд назвал старение населения угрозой развитию Европы.