«Может не переживать»: тренер Гуменника разъяснила ситуацию с визой фигуриста для ОИ-2026

Тренер Гуменника заявила, что у спортсмена нет проблем с визой на Олимпиаду

Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко заявила, что у спортсмена все хорошо с оформлением визы для вылета в Италию и участия в Олимпиаде 2026 года. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Петя может не переживать за визу. Поскольку Петр прошел квалификационный турнир, то у него электронная виза, которая входит в его аккредитацию на Олимпиаде», — сказала Дайнеко.

Аделия Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Гуменнику тяжело дастся конкуренция с Малининым на ОИ-2026.