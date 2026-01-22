В Совфеде назвали «бойкотом» отказ европейцев от «Совета мира»

Европейцы, вероятно, решили объявить бойкот плану президента США Дональда Трампа создать «Совет мира» по Газе. Об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, предложение Трампа уже отклонили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая отметила, что юридические препятствия мешают ей участвовать в работе Совета. По словам Пушкова, слова Мелони — это «вежливый способ сказать «нет» Трампу».

«Так европейцы, видимо, хотят похоронить замысел Трампа. Любви это с его стороны к ним не добавит. Он уже предупредил: «Если вы скажете нет, мы запомним»», — написал Пушков.

Президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе 16 января. Для участия в его работе Трамп пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, в том числе Россию. В швейцарском Давосе устав «Совета мира» подписали 18 стран. Также The Guardian сообщала, что США получили запросы на вступление в «Совет мира» от тех стран, которые изначально не приглашали к участию в этой инициативе. При этом СМИ сообщили о том, что большинство стран ЕС отказались вступить в «Совет мира» по Газе.

