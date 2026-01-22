Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
 (обновлено  )
Политика

В Совфеде назвали «бойкотом» отказ европейцев от «Совета мира»

Сенатор Пушков: европейцы хотят похоронить замысел Трампа по Совету мира
Владимир Федоренко/РИА Новости

Европейцы, вероятно, решили объявить бойкот плану президента США Дональда Трампа создать «Совет мира» по Газе. Об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, предложение Трампа уже отклонили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая отметила, что юридические препятствия мешают ей участвовать в работе Совета. По словам Пушкова, слова Мелони — это «вежливый способ сказать «нет» Трампу».

«Так европейцы, видимо, хотят похоронить замысел Трампа. Любви это с его стороны к ним не добавит. Он уже предупредил: «Если вы скажете нет, мы запомним»», — написал Пушков.

Президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе 16 января. Для участия в его работе Трамп пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, в том числе Россию. В швейцарском Давосе устав «Совета мира» подписали 18 стран. Также The Guardian сообщала, что США получили запросы на вступление в «Совет мира» от тех стран, которые изначально не приглашали к участию в этой инициативе. При этом СМИ сообщили о том, что большинство стран ЕС отказались вступить в «Совет мира» по Газе.

В Германии предрекли раскол Европы из-за «Совета мира».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686869_rnd_7",
    "video_id": "record::c22138e1-3593-4171-b3f8-be3c159d5958"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+